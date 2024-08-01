مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح ونجله



صنعاء-( د ب أ):

رفع مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح، ونجله أحمد، من قائمة العقوبات المفروضة عليهما يتهمة "تقويض السلام والأمن والاستقرار في اليمن".

وقال طارق صالح، عضو المجلس الرئاسي اليمني نجل شقيق الرئيس السابق علي صالح، على حسابه على منصة "إكس"، إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة العقوبات التابعة لها".

وأضاف: "أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وبناء على هذا القرار، سيكون أحمد علي قادرا على مغادرة دولة الإمارات العربية، كما ستتمكن أسرة صالح، من استخدام أموالها.

وكان مجلس الأمن قد أدرج في أبريل 2015، أحمد علي صالح، وعبدالملك الحوثي، في قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216.

وقتل الحوثيون الرئيس الأسبق، علي عبدالله صالح، نهاية عام 2017، بعد اشتباكات عنيفة دارت بينهما بعد أن استبدل صالح ولاءه للحوثيين إلى معارضتهم ودعم التحالف الدولي ضد الجماعة.