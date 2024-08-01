سي إن إن تكشف عن"رسائل" طلبت أمريكا من قطر نقلها لإيران وحزب الله



واشنطن -( د ب أ):

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عندما تحدث معه، الأربعاء، نقل رسائل إلى إيران وحزب الله اللبناني.

وأضافت الشبكة نقلا عن مصدر لم تكشف هويته أن الرسائل كانت عبارة عن دعوة لتهدئة التصعيد وعدم الرد على مقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وتابع المصدر أن رئيس الوزراء القطري وافق على نقل الرسائل.

وعملت قطر بانتظام كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، وكان هنية مقيما في قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لحماس.

وكان رئيس الوزراء القطري تساءل، عبر منصة إكس حول كيفية إجراء مفاوضات في ظل قيام أحد الأطراف بـ"قتل" من يفاوضه، وذلك تزامنا مع مقتل هنية.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.

يذكر أن حزب الله أكد، مساء الأربعاء، مقتل شكر. في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الثلاثاء.

وأتى الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم صاروخي أودى بحياة أكثر من 10 أشخاص في بلدة مجدل شمس بالجولان الأسبوع الماضي، إذ تتهم إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما ينفيه حزب الله.