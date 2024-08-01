إعلان

BBC

سي إن إن تكشف عن"رسائل" طلبت أمريكا من قطر نقلها لإيران وحزب الله

03:56 ص الخميس 01 أغسطس 2024

أمريكا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


واشنطن -( د ب أ):

ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طلب من رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، عندما تحدث معه، الأربعاء، نقل رسائل إلى إيران وحزب الله اللبناني.

وأضافت الشبكة نقلا عن مصدر لم تكشف هويته أن الرسائل كانت عبارة عن دعوة لتهدئة التصعيد وعدم الرد على مقتل القيادي في حزب الله فؤاد شكر ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران.

وتابع المصدر أن رئيس الوزراء القطري وافق على نقل الرسائل.

وعملت قطر بانتظام كوسيط بين الولايات المتحدة وإيران، وكان هنية مقيما في قطر، التي تستضيف المكتب السياسي لحماس.

وكان رئيس الوزراء القطري تساءل، عبر منصة إكس حول كيفية إجراء مفاوضات في ظل قيام أحد الأطراف بـ"قتل" من يفاوضه، وذلك تزامنا مع مقتل هنية.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.

يذكر أن حزب الله أكد، مساء الأربعاء، مقتل شكر. في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، مساء الثلاثاء.

وأتى الهجوم الإسرائيلي ردا على هجوم صاروخي أودى بحياة أكثر من 10 أشخاص في بلدة مجدل شمس بالجولان الأسبوع الماضي، إذ تتهم إسرائيل حزب الله بالوقوف وراء الهجوم، وهو ما ينفيه حزب الله.

أمريكا سي إن إن تكشف عن"رسائل" طلبت أمريكا إيران وحزب الله
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس اليمني السابق عبد الله صالح ونجله

إعلان

إعلان

خلال ساعات.. زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق على جميع الخطوط
في واقعة "حريق أستوديو الأهرام".. حكم عاجل من القضاء ضد 4 مسؤولين
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية
برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهريّة 2024
إيران: دم هنية لن يذهب هباء