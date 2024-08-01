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مجلس الأمن الدولي يناقش التصعيد في الشرق الأوسط

03:18 ص الخميس 01 أغسطس 2024

مجلس الأمن الدولي

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وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد أيرواني إن القتل ينتهك القانون الدولي و"يشير إلى نية تصعيد الصراع وتوسيع الحرب عبر المنطقة بأسرها".

وأضاف: "لا يمكن لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يظل غير مبال بمثل هذه الجرائم الشنيعة ويجب أن يتخذ إجراءات حاسمة للتصدي لهذه الانتهاكات".

ودعا جميع أعضاء المجلس الـ 15 إلى وقف تصعيد الوضع.

وتلقي إيران وحماس باللوم على إسرائيل في الهجوم الذي قتل هنية وهددتا إسرائيل بالانتقام.

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية بعد بشكل مباشر على ما إذا كانت وراء الهجوم.

مجلس الأمن الدولي يناقش التصعيد الشرق الأوسط
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