جلسة طارئة بمجلس الأمن.. مندوب إسرائيل يتهم إيران بدعم حزب الله بالأسلحة والتكنولوجيا

وكالات:

في جلسة طارئة عقدت يوم الأربعاء، اتهم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة إيران بتقديم المال والسلاح والتكنولوجيا العسكرية لحزب الله اللبناني. وقال المندوب الإسرائيلي، وفقًا لتقرير قناة القاهرة الإخبارية، إن "50 بالمئة من الأسلحة التي صادرها الجيش الإسرائيلي في غزة كانت من صنع إيران".

وأشار المندوب إلى أن القيادي في حزب الله، فؤاد شكر، كان مسؤولًا عن مقتل عشرات الجنود الإسرائيليين وتهجير آلاف السكان من الشمال. وطالب مجلس الأمن الدولي بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وكانت الجلسة الطارئة قد انعقدت بناءً على طلب إيران، إثر مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران.

وقد أعربت الرئاسة الروسية لمجلس الأمن عن ذلك في إعلان رسمي.

في السياق ذاته، وجه سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، رسالة إلى المجلس دان فيها "بأشد العبارات" ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي المتمثل في اغتيال هنية.

ودعت إيران المجلس إلى "إدانة واضحة وحازمة للأعمال العدوانية والهجمات الإرهابية للنظام الإسرائيلي ضد سيادة إيران وسلامتها الإقليمية، وأيضًا ضد سيادة لبنان وسوريا وسلامتهما الإقليمية".

كما طالبت إيران باتخاذ "خطوات فورية لضمان المحاسبة على هذه الانتهاكات للقانون الدولي"، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات وإجراءات أخرى لمنع وقوع هجمات مستقبلية.