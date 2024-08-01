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مندوب إيران بمجلس الأمن يدعو إلى رد حازم على الجرائم الإسرائيلية

01:56 ص الخميس 01 أغسطس 2024

إيران

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وكالات
في تصريحٍ هام خلال جلسة مجلس الأمن، دعا مندوب إيران إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل على خلفية اغتيال إسماعيل هنية؛ وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية..

وأكد المندوب الإيراني أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في المنطقة تتطلب ردًا فوريًا من المجتمع الدولي.

وأشار مندوب إيران إلى أن "إسرائيل تنفذ هجماتها في المنطقة بدعم استخباراتي من الولايات المتحدة الأمريكية"، مؤكدًا على ضرورة أن يتحرك مجلس الأمن بشكل حازم ضد هذه الأفعال.

وأضاف أن استمرار صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي حيال الجرائم الإسرائيلية لا يمكن قبوله، مطالبًا بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل على ما وصفه بـ "أعمالها الإرهابية".

مندوب إيران مجلس الأمن يدعو إلى رد حازم الجرائم الإسرائيلية
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