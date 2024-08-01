المندوب الجزائري بمجلس الأمن: نقترب من الكارثة بعد ارتكاب إسرائيل عملًا إرهابيًا باغتيال هنية

وكالات

قال ممثل الجزائر في مجلس الأمن الدولي عمار بن جامع، اليوم الأربعاء، إن "نحن على شفا الكارثة بعد ارتكاب إسرائيل عملا إرهابيا باغتيال إسماعيل هنية في طهران".

وأشار بن جامع، إلى أن هجوم إسرائيل اعتداء سافر على أسس العلاقات الدبلوماسية وقدسية سيادة الدول، موضحا أن إسرائيل تستهدف المدنيين في بيروت والصحفيين في غزة وتنتهك السيادة في سوريا ولبنان.

وشدد بن جامع على أن ما يحدث هو تخريب للجهود التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن النفس وإنما يمثل انتهاكا للقوانين الدولية وتحديا صارخا للعدالة.

ودعا المندوب الجزائري خلال كلمته، إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة، مشددا على ضرورة التصرف بشكل حاسم لإنهاء العنف وبناء سلام دائم في المنطقة.

كذلك طالب بن جامع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل لكل الأراضي في فلسطين ولبنان وسوريا.