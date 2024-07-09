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BBC

وزيرة إسرائيلية: مستعدون لتقديم تنازلات من أجل إبرام صفقة لتبادل الأسرى

11:46 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

ميري ريجيف

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وكالات
قالت القناة 12 العبرية نقلا عن وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريجيف، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل مستعدة لتقديم تنازلات من أجل إبرام صفقة الأسرى.
وأشارت ريجيف إلى أن هناك رغبة قوية بين أغلبية أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمرير الصفقة، موضحة في الوقت نفسه أن "نقول لحماس إننا لن نتراجع حتى نحقق أهدافنا وسنعزز قوتنا العسكرية في غزة".
وكشفت ريجيف أن وضع الائتلاف اليميني في إسرائيل سيئ وقد يتفكك وهذا قد يؤدي إلى خسارة الحرب.

ميري ريجيف صفقة الأسرى الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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