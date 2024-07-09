مسؤولون أمريكيون: إعادة تركيب الرصيف المؤقت قبالة غزة الأربعاء لاستخدامه لأيام قبل إزالته نهائيًا

وكالات

أعلنت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، إعادة تركيب الرصيف المؤقت قبالة غزة الأربعاء لاستخدامه لأيام، مشيرة إلى أن الخطة تهدف لإزالته نهائيا.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن تركيب الرصيف بغزة لنقل المساعدات المتراكمة في قبرص وعلى الرصيف العائم للمنطقة الآمنة.

وقبل أيام، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الرصيف العائم لا يزال في أسدود ولا موعد محددا لإعادته إلى غزة بسبب حالة البحر.

كانت وزارة الدفاع، أعلنت السبت الماضي، تفكيك الرصيف العائم قبالة قطاع غزة، في حين صوّت مجلس النواب الأمريكي ضد تخصيص أموال لدعم الرصيف المؤقت على شواطئ قطاع غزة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تقوم بتفكيك الرصيف المؤقت قبالة غزة للمرة الثالثة.

وعزا المسؤولون الأمريكيون ذلك، إلى الأحوال الجوية المضطربة، وإلى توقعات بارتفاع الأمواج وسوء الأحوال الجوية.