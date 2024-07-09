تعليقًا على استهداف مدرسة بخانيونس.. حماس: إمعان في حرب الإبادة من حكومة الإرهاب الصهيونية

وكالات

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "مجزرة مدرسة العودة في خان يونس إمعان في حرب الإبادة والمجازر من حكومة الإرهاب الصهيونية ضد شعبنا الفلسطيني".

ودعت حماس، إلى الخروج في مسيرات الغضب في كل مدن العالم لإدانة المجازر ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

وطالبت حماس "أهلنا وشبابنا بالضفة الغربية إلى تفعيل كل أدوات الدعم والإسناد والاشتباك مع هذا العدو وتصعيد المشاركة بمعركة طوفان الأقصى".

من جانبه، أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين ببلدة عبسان شرقي خان يونس، إلى 29 شهيدا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وذكرت المصادر المحلية، أن القصف الإسرائيلي استهدف خياما لعائلة أبو دقة قرب مدرسة المتنبئ بمنطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.