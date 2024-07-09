الخارجية الأمريكية: رد حماس الأخير على مقترح صفقة الأسرى يمثل تقدما بموقفها

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن رد حركة حماس الأخير على مقترح صفقة الأسرى يمثل تقدما في موقفها.

وأكد ميلر أن التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في غزة يصب في مصلحة إسرائيل.

وأشار ميلر إلى أن الطريقة المثلى لتفادي التصعيد في شمال إسرائيل هو التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، قالت قناة كان العبرية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار عاد من القاهرة، مشيرة إلى أن هناك تقدما في قضايا جوهرية بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى.

وكشفت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، أن رئيسي الموساد والشاباك سيغادران غدا لإجراء محادثات في العاصمة القطرية الدوحة بشأن صفقة الأسرى.

وأكدت المصادر، أن هناك رغبة حقيقية لإنجاز تقدم للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إنها تعمل على سد الثغرات بين رد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وموقف إسرائيل للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أنها تأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق نار في غزة والمفاوضات ما زالت جارية.

فيما أشارت تقارير إعلامية، إلى أن رئيس المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيشارك شخصيا في مفاوضات الدوحة للدفع باتجاه التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى.