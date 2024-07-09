ميقاتي: الاهتمام منصب على عدم توسعة الحرب القائمة في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في بداية جلسة لمجلس الوزراء انعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، إن الاهتمام منصب على عدم توسعة الحرب القائمة في جنوب لبنان، في ظل التهديد بشن إسرائيل حربا على لبنان.

وتابع ميقاتي أنه "مهما ارتفع منسوب القلق على الوضع الأمني في الجنوب والتهديد بشن إسرائيل حربا على لبنان، تبقى اهتماماتنا منصبة على عدم توسعة الحرب، كما أن الدول الصديقة تعبر دائما عن اهتمامها بلبنان ومساعدتها له كي لا تتوسع هذه الحرب".

وأضاف "استقبلت أخيرا وزيرة خارجية ألمانيا وأمين سرّ دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وهم أعلنوا مشكورين مبادراتهم الإنقاذية تجاه لبنان، ونحن نشدد دائما على الالتزام بتنفيذ مندرجات القرار 1701 كاملا و بحذافيره ونطالب بإلزام العدو الإسرائيلي بتطبيقه".

وأعلن أنه خلال جولته الأسبوع الماضي في الجنوب زار مع وزير الصحة مركز الطوارئ في الجنوب ولمس "مدى الاندفاع والحضور لمختلف الهيئات الصحية المعنية والتعاون في ما بينها، ومع أملنا بألا تتوسع الاعتداءات فإننا نؤكد أن الحكومة موجودة بكل هيئاتها".

وقال "موقفنا الثابت أن الاستقرار الدستوري يكون بانتخاب رئيس الجمهورية، فالاختلاف السياسي يجب ألّا يمنع تضامن اللبنانيين للإسراع في إنقاذ وطننا من الأخطار التي تهدده، فلا الشعب يقوى على الانتظار أكثر، ولا نحن نريد أن نتحمل مسؤولية تسيير شؤون الناس وأمور الدولة وحدنا.. الشراكة في المسؤولية هي المدخل إلى الإنقاذ".

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله وجماعات أخرى في لبنان، منذ الثامن من كتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة، وتهدد إسرائيل بشن حرب واسعة على لبنان.