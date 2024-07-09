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تعليقًا على تضرر مستشفى أوكراني بقصف روسي.. الأمم المتحدة: جريمة حرب

08:13 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

الأمم المتحدة

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نيويورك - (د ب أ)

وصفت الأمم المتحدة الهجوم الجوي الروسي على كييف والذي أسفر عن تضرر مستشفى للأطفال بأنه جريمة حرب.

وقالت جويس مسويا القائم بأعمال رئيس وكالة الأمم المتحدة للإغاثة والعمل في حالات الطوارئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك "دعوني أذكر هذا المجلس أن المستشفيات تتمتع بحماية خاصة وفقا للقانون الإنساني الدولي".

وقالت "تعمد توجيه هجمات ضد مستشفيات محمية هو جريمة حرب ويجب محاسبة الجناة".

وتابعت مسويا أن الهجمات كانت جزءا من "نموذج مقلق للغاية من الهجمات المنهجية التي ألحقت أضرارا بمرفق للرعاية الصحية وغيره من مرافق البنية التحتية المدنية".

وكانت الضربات الصاروخية التي أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات قد تسببت في حالة من الرعب أمس الاثنين وحملت كييف موسكو المسؤولية، ودعت فرنسا والإكوادور إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، أقوى هيئة أممية.

الأمم المتحدة قصف روسي مستشفى أوكراني جريمة حرب
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