جيش الاحتلال يعلن انتهاء عمليته العسكرية في مخيم نور شمس بالضفة الغربية

وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري في بيان، اليوم الثلاثاء، انتهاء عملية جيش الاحتلال العسكرية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم في الضفة الغربية، زاعما إتلاف عشرات العبوات الناسفة المزروعة في الطرقات.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أعلنت انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية بعد عدوان استمر 15 ساعة.

وفي وقتٍ سابق من شهر يوليو الجاري، فرضت القوات الإسرائيلية بمزيد من آلياتها تجاه المخيم طوقًا عسكريًا مشددًا، ومنعت المواطنين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصتها على أسطح وداخل البنايات المرتفعة المحاذية والمحيطة بمخيم نور شمس.