أكسيوس: ماكرون أعرب عن غضبه لنتنياهو بسبب تدخل مسؤولين إسرائيليين في الانتخابات الفرنسية

وكالات

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي نقلا عن مصدرين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي احتج خلاله على تدخل مسؤولين إسرائيليين في الانتخابات الفرنسية.

وأكد المصدران، أن ماكرون قال لنتنياهو إن التدخل في الانتخابات الفرنسية أمر غير مقبول بعد تصريحات وزير إسرائيلي بدعم حزب اليمين.

وكان وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، أعرب في وقت سابق للانتخابات التشريعية الفرنسية، عن دعمه لحزب "ماريان لو بان" اليميني المتطرف.

وأفضت نتائج الانتخابات التشريعية في فرنسا قبل أيام، إلى تفوق كبير للتحالف اليساري على الائتلاف اليميني المتطرف.