إعلام عبري: الكنيست وافق بالإجماع على مشروع قانون تعريف "الأونروا" كمنظمة إرهابية

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي وافقت بالإجماع على مشروع قانون تعريف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" كمنظمة إرهابية.

وكانت صحيفة "إسرائيلي هايوم" العبرية، قالت إن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست صدقت اليوم على مشروع قانون لإعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية".

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مشروع القانون سيحال للتصديق عليه بالقراءة الأولى بالكنيست.

من جانبه، أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن هناك محاولة سياسية لتفكيك الوكالة الأممية.