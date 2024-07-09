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إعلام عبري: المحكمة المركزية الإسرائيلية ترفض تأجيل جلسات الاستماع لنتنياهو

07:03 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة المركزية الإسرائيلية رفضت طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتأجيل جلسات الاستماع في تهم يواجهها رئيس الحكومة.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن المحكمة حددت يوم 2 ديسمبر المقبل لبدء جلسات الاستماع في قضايا نتنياهو، موضحة أن الموعد الذي حدده القضاة الإسرائيليون يسبق الموعد الذي طلبه محامو رئيس الوزراء.

وكان محامو نتنياهو طالبوا بتأجيل جلسات الاستماع إلى مارس 2025، زاعمين بأن الحرب قد لا تسمح بانطلاقها قبل ذلك.

من جانبها، كانت النيابة العامة الإسرائيلية طلبت انطلاق جلسات الاستماع لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل الموعد الذي حدده القضاة وتحديدا في بداية نوفمبر المقبل.

نتنياهو المحكمة المركزية الإسرائيلية حكومة الاحتلال
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