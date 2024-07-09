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BBC

بجسد مشوه وسكين بالرقبة.. تفاصيل العثور على جثة سجان إسرائيلي بمنزله

06:57 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

الشرطة الإسرائيلية

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وكالات

عثرت الشرطة الإسرائيلية، الإثنين، على ضابط من مصلحة السجون الإسرائيلية ميتا في منزله ببلدة شمال غرب القدس.

وكتبت الشرطة على موقع "إكس": "تم استدعاء العديد من الضباط إلى البلدة، الحادث يشتبه في أنه ذو طبيعة جنائية، والجثة تحتوي على طعنات وسكين عالق في الرقبة".

وتم استدعاء ضباط من جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شين بيت" إلى مكان الحادث للتحقيق.

وقالت شقيقة يوشاي أفني السجان الذي عمل في سجن عوفر إنه "تم العثور على جثة شقيقها في منزل محترق في السامرة".

وسجن عوفر وهو أحد المرافق الثلاثة شديدة الحراسة في إسرائيل، بالإضافة إلى سجني مجيدو وكتسيعوت.

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