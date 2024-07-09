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BBC

مسؤولة أممية: السكان في غزة تُركوا دون أي مقومات للحياة

05:48 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

غزة

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وكالات

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، اليوم الثلاثاء، إن حملة التجويع التي شنتها إسرائيل هي سبب المجاعة في قطاع غزة.

وأشارت ألبانيزي في تصريحات لقناة "الجزيرة، إلى أن السكان في قطاع غزة تركوا دون أي مقومات للحياة، مؤكدة أن إسرائيل تعيش حالة استثنائية ولا توجد دولة أخرى تتمتع بالحصانة والإفلات من العقاب مثلها.

وشددت ألبانيزي على أن إسرائيل لا تزال قادرة على حماية نفسها من النظام الدولي.

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