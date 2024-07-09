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BBC

إعلام عبري: رئيسا الموساد والشاباك سيغادران غدا لإجراء محادثات في الدوحة بشأن صفقة الأسرى

05:39 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

اقتراب صفقة تبادل أسرى

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الثلاثاء، إن رئيسي الموساد والشاباك سيغادران غدا لإجراء محادثات في العاصمة القطرية الدوحة بشأن صفقة الأسرى.

وأكدت المصادر، أن هناك رغبة حقيقية لإنجاز تقدم للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إنها تعمل على سد الثغرات بين رد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وموقف إسرائيل للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار، موضحة أنها تأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق نار في غزة والمفاوضات ما زالت جارية.

فيما أشارت تقارير إعلامية، إلى أن رئيس المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيشارك شخصيا في مفاوضات الدوحة للدفع باتجاه التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى.

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