حزب الله اللبناني ينشر فيديو لمواقع عسكرية وأمنية إسرائيلية في الجولان السوري

وكالات

عرض الإعلام الحربي في حزب الله االلبناني، اليوم الثلاثاء، مشاهد تظهر مواقع إسرائيل العسكرية والأمنية في الجولان السوري المحتل.

وذكرت قناة "المنار" التابعة لحزب الله اليوم أن ذلك يأتي ضمن الحلقة الثانية من "الهدهد"، مشيرة إلى أن مسيرة استطلاع "الهدهد" صورت مناطق حساسة في "إسرائيل" حيث تم عرض مشاهد لـ6 مواقع استراتيجية، للاستطلاع الإلكتروني على الاتجاه الشمالي والشرقي للعدو.

⭕️ ✈️ #الهدهد 2 | إستطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل عادت بها طائرات القوة الجوية في المقاومة الإسلامية



🎥 مشاهد صادرة عن الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية "حزب الله"



🏴 #أولسنا_على_الحق



pic.twitter.com/9YCtE7zikH — iBra 💉 إبرة ® (@ib_reb) July 9, 2024

ولفتت إلى أنها تضمنت "مشاهد استطلاع جوي لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات في الجولان العربي السوري المحتل".

وكان حزب الله بث في 18 يونيو مقطعا مصورا قال إنه حصل عليه عبر طائرة مسيرة أطلق عليها "الهدهد" اخترقت الأجواء الإسرائيلية والتقطت صورا لمواقع استراتيجية وحساسة في حيفا شمال إسرائيل.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.