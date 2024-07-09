الاحتلال يسحب آلية عسكرية بعد إعطابها بمخيم نور شمس في الضفة

وكالات

سحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية آلية عسكرية بعد إعطابها بعبوة ناسفة بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم نور شمس، وألحقت دمارًا واسعًا في بنيته التحتية والممتلكات،

وفي وقتٍ سابق من شهر يوليو الجاري، فرضت القوات الإسرائيلية بمزيد من آلياتها تجاه المخيم طوقًا عسكريًا مشددًا، ومنعت المواطنين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصتها على أسطح وداخل البنايات المرتفعة المحاذية والمحيطة بمخيم نور شمس.