فيديو| سائل غامض أخضر اللون ينتشر على أرضية مطار أمريكي

وكالات

شاهد المسافرون بمطار ميامي الأمريكي الدولي سائل أخضر اللون تسرب من السقف، في الـ4 من شهر يوليو الجاري.

وتفاجأ المسافرون في مطار ميامي الدولي، بتسرب سائل أخضر من سقف أحد صالات المطار، والذي اتضح لاحقًا أنه حدث نتيجة كسر بأحد الأنابيب.

سائل كيميائي غريب يتسرب من سقف مطار ميامي قبل قليل 🧪💀



تفاجأ المسافرون في مطار ميامي الدولي MIA 🇺🇸 بتسرب سائل أخضر من سقف أحد صالات المطار، والذي اتضح لاحقًا أنه حدث نتيجة كسر بأحد الأنابيب.



إدارة المطار أكدت أن التسرب غير خطير ومصدره نظام التكييف، وذكرت أن السائل هو مجرد ماء… pic.twitter.com/GMuKxLGaut — عشاق عالم الطيران (@AviationWG) July 4, 2024

وقال المسؤولون إن السائل المخيف ليس خارجيًا، بل مياه غريبة مصدرها أنبوب مكسور في نظام تكييف الهواء.

وأكدت إدارة المطار أن التسرب غير خطير ومصدره نظام التكييف، موضحة أن السائل هو مجرد ماء تم صبغه باللون الأخضر حتى يسهل تتبعه في حال وجود تسريب.