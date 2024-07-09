إعلان

BBC

فيديو| سائل غامض أخضر اللون ينتشر على أرضية مطار أمريكي

03:22 م الثلاثاء 09 يوليه 2024

سائل غامض أخضر اللون ينتشر على أرضية مطار أمريكي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

شاهد المسافرون بمطار ميامي الأمريكي الدولي سائل أخضر اللون تسرب من السقف، في الـ4 من شهر يوليو الجاري.

وتفاجأ المسافرون في مطار ميامي الدولي، بتسرب سائل أخضر من سقف أحد صالات المطار، والذي اتضح لاحقًا أنه حدث نتيجة كسر بأحد الأنابيب.

وقال المسؤولون إن السائل المخيف ليس خارجيًا، بل مياه غريبة مصدرها أنبوب مكسور في نظام تكييف الهواء.

وأكدت إدارة المطار أن التسرب غير خطير ومصدره نظام التكييف، موضحة أن السائل هو مجرد ماء تم صبغه باللون الأخضر حتى يسهل تتبعه في حال وجود تسريب.

أرضية مطار أمريكي سائل غامض أخضر اللون مطار ميامي الأمريكي الدولي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطقس (بيان بالدرجات)
* "أسعار وتضخم".. بيان حكومي مهم بعد أول اجتماع للتشكيل الجديد لمجلس الوزراء
* لماذا ارتفع عجز حساب المعاملات الجارية 222% في 9 أشهر؟