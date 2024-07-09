السفارة الأوكرانية تدعو لبنان إلى المساهمة في قضية السلام والاستقرار العالمي

بيروت- (د ب أ)

ناشدت السفارة الأوكرانية في بيروت، اليوم الثلاثاء، القيادة السياسية لبنان إدانة عملية قصف القوات الروسية مستشفى"أوخماتديت" للأطفال في كييف.

وقالت السفارة في بيان صحفي اليوم :" اهتز العالم بنبأ قصف آخر أمس الإثنين لمستشفى /أوخماتديت/ للأطفال في كييف. وأدى هذا الهجوم إلى مقتل أطفال وبالغين وأطباء كانوا ينقذون حياة المرضى الصغار".

وأضافت: " إننا نناشد القيادة السياسية في لبنان إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الاتحاد الروسي"، مضيفةً "إن صوتكم، كجزء من المجتمع الدولي، مهم للغاية. يجب على كل دولة أن تتمسك بمبادئ القانون الدولي والإنسانية وأن تعبر عن رفضها لهذا العدوان".

وقالت :" نحن ندرك أن لبنان لديه صعوباته وتحدياته الخاصة، لكن العالم اليوم يحتاج إلى الوحدة والتضامن. إن إدانة الأعمال ضد السكان المدنيين تعتبر خطوة الأولى في النضال من أجل العدالة والسلام".

وتابعت" "إن لبنان باعتباره بلدا له تاريخ في التغلب على الصراعات، يمكنه أن يقدم مساهمة كبيرة في قضية السلام والاستقرار في العالم".

وأكدت السفارة أن "إدانة مثل هذه الأفعال ليس واجبا أخلاقيا فحسب، بل تعبيرا عن التضامن مع أولئك الذين يعانون من الظلم والعنف".

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا أمس بقصف مستشفى للأطفال في كييف، وبشن هجوم صاروخي على مدن أوكرانية أخرى، ونفت روسيا أن تكون قواتها قد قصف مستشفى للأطفال في كييف، مشيرةً إلى أنه أُصيب بقذائف مضادة للصواريخ أطلقتها أوكرانيا.