فيديو| بالمسدسات المائية واللافتات.. احتجاجات في برشلونة بإسبانيا ضد السياح

وكالات

نظم آلاف المحتجين مسيرة في برشلونة بإسبانيا، تعبيرًا عن غضبهم من السياحة الجماعية وتأثيراتها على المدينة الأكثر زيارة في إسبانيا.

وتعرض المارة الذين كانوا يتناولون الطعام في المطاعم في حي لا برشلونيتا الشهير، للبلل عندما رشهم بعض المحتجين بمسدسات المياه، وفقا لموقع "cbsnews".

وبين مقطع فيديو، إجبار رواد المطاعم على تغيير طاولاتهم في بعض المطاعم للهروب من الاحتجاجات، في الوقت الذي أغلق المتظاهرون المطاعم الأخرى بشكل رمزي.

سكان مدينة برشلونه يتظاهرون بسبب السياحة المفرطة وتأثيرها في أسعار السكن والغلاء والضغط على المرافق



رشوا السياح بالمياه وحملوا لافتات كُتب عليها "عودوا إلى دياركم"



بفضل شعبية فريقي #برشلونة و #ريال_مدريد.. #إسبانيا أصبحت ثاني أكبر وجهة سياحية عالمية pic.twitter.com/icRm5Wzpoa — عبيد خلفان الغول السلامي (@ObaidAlsalami2) July 8, 2024

وقام المتظاهرون برفع لافتات كتب عليها "أيها السائحون عودوا إلى دياركم"، مطالبين بتقليص عدد الزوار الأجانب إلى برشلونة، وتوقفوا أمام الفنادق والمطاعم لمواجهة السياح.

وقال أحد المتظاهرين لوكالة الأنباء الفرنسية: "ليس لدي أي شيء ضد السياحة، ولكن هنا في برشلونة نعاني من فائض سياحي جعل مدينتنا غير صالحة للعيش".

ومن جانبها قالت السلطات المحلية، إن تكلفة السكن ارتفعت بنسبة 68% في المدينة الإسبانية خلال العقد الماضي، مما أصبح أحد نقاط الخلاف الرئيسية بالنسبة للسكان الساخطين.

وقال متظاهر آخر لكاميرا رويترز الإخبارية: "في السنوات الأخيرة تحولت المدينة بالكامل للسياح، وما نريده هو مدينة للمواطنين وليس لخدمة السياح".

وقال عمدة برشلونة جاومي كولبوني في يونيو الماضي، إنه بحلول عام 2028، سيتوقف عن تجديد آلاف التراخيص السياحية التي تسمح لملاك العقارات بتأجير أماكن الإقامة للزوار الأجانب.

ولفت إلى أن تلك الخطوة من شأنها أن تجعل المنازل، التي يتم الإعلان عنها حاليًا على منصات مثل Airbnb، متاحة للسكان المحليين.

وزار أكثر من 12 مليون سائح المدينة، التي تشتهر بمعالمها السياحية مثل كنيسة ساغرادا فاميليا، في العام الماضي وحده، بحسب السلطات المحلية.

وجاءت المسيرة الاحتجاجية بعد مظاهرات مماثلة واسعة النطاق في مناطق سياحية أخرى في مختلف أنحاء إسبانيا.

ففي مدينة ملقة، في الجزء الجنوبي من البلاد، اجتذبت مظاهرة شارك فيها نحو 15 ألف شخص ضد الإفراط في السياحة في يونيو.

بينما شهدت جزيرة بالما دي مايوركا تظاهرة شارك فيها أكثر من عشرة آلاف شخص ضد تأثير السياحة الجماعية في مايو.

شهدت الأشهر الـ5 الأولى من عام 2024، زيارة أكثر من 33 مليون سائح للبلاد، وهو ما يمثل زيادة قدرها 13.6% مقارنة بالعام السابق، بحسب المكتب الوطني للإحصاء في إسبانيا.