استشهاد 8941 طالب فلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

رام الله - (د ب أ)

أفادت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن ثمانية آلاف و941 طالبا استشهدوا منذ بدء "العدوان" الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة.

وأضافت وزارة الصحة، أن عدد الطلاب المصابين ارتفع إلى 14 ألفا و894 آخرين.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا )، إن "عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من ثمانية آلاف و840 ، والذين أصيبوا إلى 14 ألفا و389 ، فيما استُشهد في الضفة 101 طالب وأصيب 505 آخرون، إضافة إلى اعتقال 357".

وأشارت الوزارة إلى أن" 497 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 3426 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 111 في الضفة".

ولفتت إلى أن" 353 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 139 منها لأضرار بالغة، و93 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 69 مدرسة وخمس جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة".

وأكدت الوزارة أن "620 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة".