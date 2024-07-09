الطبيب الخاص للرئيس الأمريكي ينفى ما يتردد عن زيارة طبيب أعصاب للبيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ)

في أعقاب ورود تقارير إعلامية أمريكية بشأن زيارة متخصص في مرض باركنسون( الشلل الرعاش) للبيت الأبيض عدة مرات، قال الطبيب الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين إن الرئيس لم "يلتق بطبيب أعصاب خارج وقت فحصه السنوي".

وقال كيفين أوكونور الطبيب الشخصي لبايدن في خطاب نٌشر أمس الاثنين إن المتخصص في طب الأعصاب الطبيب كانارد " فحص الرئيس بايدن خلال كل فحص سنوي".

وأضاف"الرئيس بايدن لم يلتق بطبيب أعصاب خارج وقت فحصه السنوي".

وأوضح أن كانارد يزور المرضى في البيت الأبيض منذ 12 عاما، ولم يتم اختياره "لأنه خبير في اضطرابات الحركة، ولكن لأنه طبيب أعصاب مدرب ويحظى بتقدير كبير".

ويأتي بيان الطبيب الخاص لبايدن بعد اندلاع جدل محتدم في مؤتمر صحفي بين الصحفيين والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وفقا لسجل الزوار الرسميين أن كانارد زار البيت الأبيض ثمان مرات منذ الصيف الماضي. ورفضت جان بيير الإجابة على الاسئلة المتعلقة بسبب زيارة كانارد للبيت الأبيض بصورة منتظمة خلال الأشهر الماضية.

ويواجه بايدن 81عامًا تساؤلات بشأن كفاءته العقلية منذ المناظرة التي جمعته مع المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الرئيس السابق دونالد ترامب.