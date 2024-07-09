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قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيًا من الضفة الغربية

12:17 م الثلاثاء 09 يوليو 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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رام الله - (د ب أ )

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 16 فلسطينيًا على الأقل، ضمن حملة اعتقالات شنتها على مدن الضفة الغربية، بينهم أطفال، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، بأن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وقلقيلية، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، وأريحا، رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وأشار البيان إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي، بلغت نحو 9600، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية هيئة شؤون الأسرى
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