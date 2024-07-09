فيديو| كتائب المجاهدين تكشف عن صاروخ "حاصب" الجديد في غزة

وكالات

نشرت كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، مقطعًا مصورًا يوثق ما قالت إنها عملية إدخال صاروخ “حاصب” الخدمة، الذي تم استحداثه خلال معركة طوفان الأقصى.

وبثت الكتائب في بيان لها، أمس الاثنين، عبر منصة تليجرام، مشاهد لعملية تجهير الصاروخ، وأرفقتها بجملة “أعددنا لكم ‘حاصب’ نذيرًا لموتكم”.