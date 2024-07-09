البث العبرية: نتنياهو صدّق سرًا على انضمام بن غفير لمجلس الحرب

وكالات

قالت هيئة البث العبرية: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صدق سرا على انضمام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى المجلس الأمني المصغر لإدارة الحرب.

وأضافت البث العبرية، أن المجلس المصغر ينعقد أحيانا بشكل غير رسمي ونتنياهو طلب ألا ينشر شيء بشأن ضم بن غفير.

فيما نقلت هيئة البث عن بن غفير قوله، إن من يهدد بإسقاط الحكومة هو رئيس حزب شاس آرييه درعي الذي كان دائما رجل أوسلو ويغازل اليسار.

وأضاف أن درعي يؤيد الاستسلام ويعارض شن هجوم في الشمال والجنوب ويؤيد إبرام صفقة غير شرعية.

كما نقلت عن مصدر في حزب شاس قوله، إن تصرفات بن غفير تقوض استقرار الحكومة وقد تسقطها.