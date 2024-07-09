إعلان

BBC

العثور على امرأة خليجية متوفاة في الصحراء بالسعودية

11:08 ص الثلاثاء 09 يوليو 2024

ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلن الأمن العام السعودي، العثور على امرأة خليجية "متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل".

ونشر الأمن العام السعودي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، تصريحات للمتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، حيث قال: "إشارة إلى ما تم تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل".

وأضاف أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".

الأمن العام السعودي محافظة الجبيل امرأة متوفاة جثة امرأة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البث العبرية: نتنياهو صدّق سرًا على انضمام بن غفير لمجلس الحرب

إعلان

إعلان