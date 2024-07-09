العثور على امرأة خليجية متوفاة في الصحراء بالسعودية

وكالات

أعلن الأمن العام السعودي، العثور على امرأة خليجية "متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل".

ونشر الأمن العام السعودي، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، تصريحات للمتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، حيث قال: "إشارة إلى ما تم تداوله عن اختفاء مواطنة خليجية في أحد الطرق أثناء عبور الأراضي السعودية برفقة زوجها، فإنه تم العثور عليها متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل".

🎥 | شرطة المنطقة الشرقية تعثر على امرأة متوفاة في منطقة صحراوية. pic.twitter.com/qDTPHD6DKc — الأمن العام (@security_gov) July 8, 2024

وأضاف أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك".