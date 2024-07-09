في الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف.. قادة الناتو يجتمعون في واشنطن

واشنطن - (د ب أ)

يلتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بواشنطن، اليوم الثلاثاء، في الذكرى الـ75 لتأسيس الحلف، في قمة تهدف إلى إظهار القوة وتعزيز الدعم لأوكرانيا في تصديها للغزو الروسي.

وتخيم على أجواء القمة تساؤلات حول الكفاءة العقلية لبايدن، في ظل احتدام سباق الانتخابات الأمريكية بينه وبين سلفه الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويقاوم بايدن الدعوات المطالبة بانسحابه من السباق الرئاسي، وربما يستخدم القمة لتبديد الشكوك حول صحته، في الوقت الذي يحاول فيه الناتو ترسيخ دعمه لأوكرانيا تحسبا لعودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال الأمين العام للناتو، المنتهية ولايته ينس ستولتنبرج، إن التحالف سوف يمنح أوكرانيا مساعدة عسكرية بقيمة 40 مليار يورو خلال عام 2025.

كما تتضمن خطة الأمين العام لحماية أوكرانيا من التغيير السياسي في الولايات المتحدة مشروع دعم جديدا لكييف يطلق عليه المساعدة الأمنية والتدريب من أجل أوكرانيا، وقد حظى بموافقة وزراء دفاع الناتو في يونيو الماضي.

كما يتوقع ستولتنبرج أن تعلن دول الناتو إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي جديدة.