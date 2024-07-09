4 قتلى وملايين بدون كهرباء مع اجتياح العاصفة "بيريل" لولاية تكساس الأمريكية

واشنطن- (د ب أ)

لقي 4 أشخاص حتفهم في ولاية تكساس الأمريكية مع استمرار العاصفة الاستوائية بيريل في التحرك عبر الولاية، حسبما قال عمدة هيوستن يوم الاثنين، بينما لا يزال الملايين بدون كهرباء.

ومن المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أيام لاستعادة مصدر الطاقة، وفقا للشركة المشغلة. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة إن حوالي 2 إلى 3 ملايين أسرة تأثرت.

وفي الوقت نفسه، دمر إعصار في مقاطعة جاسبر ، على الحدود مع ولاية لويزيانا، نحو ثلاثين منزلا.

ووصل بيريل إلى اليابسة كإعصار بالقرب من بلدة ماتاجوردا في تكساس على بعد حوالي 130 كيلومترا جنوب غرب هيوستن في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين لكنه فقد قوته منذ ذلك الحين.

وأصدر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير تحذيرات لأجزاء من تكساس ولويزيانا من مزيد من الأعاصير والفيضانات المفاجئة والرياح القوية. ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن هناك خطرا مستمرا من هبوب عواصف تهدد الحياة على طول ساحل الخليج.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يستمر بيريل في التحرك باتجاه الشمال الشرقي في الأيام المقبلة بينما يضعف أكثر.

تشكلت بيريل في المحيط الأطلسي في نهاية يونيو وسرعان ما اشتدت إلى إعصار كبير قبل أن تصل إلى اليابسة في جنوب شرق البحر الكاريبي في مطلع تموز/يوليو.

وأحدثت العاصفة دمارا في العديد من الجزر، ودمرت منازل وأطاحت بخطوط كهرباء، حيث تم رفع مستواها مؤقتا إلى إعصار من الفئة 5، وهو أعلى مستوى، ووصلت سرعة الرياح إلى أكثر من 251 كيلومترا في الساعة.

وبعد أن ضربت جامايكا وجزر كايمان ، وصلت بيريل إلى اليابسة في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية كإعصار من الفئة 2 ، قبل أن تنتقل عبر خليج المكسيك باتجاه البر الرئيسي للولايات المتحدة.