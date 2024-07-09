الرئيس الأوكراني ينتقد زيارة رئيس وزراء الهند لروسيا

كييف- (د ب أ)

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لروسيا، واصفا إياها بالصفعة لجهود السلام، حيث إن الزيارة جاءت في نفس يوم وقوع هجوم صاروخي روسي مميت.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن زيلينسكي قال في منشور عبر موقع" إكس" للتواصل الاجتماعي: "خيبة أمل كبيرة و وصفعة مدمرة لجهود السلام أن نرى زعيم أكبر ديمقراطية في العالم يحتضن المجرم الأكثر دموية في العالم في موسكو في مثل هذا اليوم".

وتتضمن المنشور صورا لهجوم صاروخي على مستشفى للأطفال في العاصمة الأوكرانية كييف، أسفر عن مقتل العشرات.

وجاءت تعليقات زيلينسكي في اليوم الثاني من زيارة مودي لموسكو والتي تستمر يومين.

وتؤكد الزيارة العلاقات طويلة الأمد بين روسيا والهند، وقد أثارت قلق الولايات المتحدة، التي تسعى إلى عزل موسكو منذ بدء غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير عام 2022.