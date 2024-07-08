إعلام عبري: إذا توقفت الحرب فستظل حماس قادرة على شن هجوم قرب الحدود

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن أنفاق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" لا تزال بحالة جيدة في المخيمات الوسطى وبمعظم مدينة رفح وفي حي الشجاعية.

وأضافت القناة العبرية، أن حماس أعادت ترميم العديد من الأنفاق في خان يونس، ومصنع للخرسانة ينتج المواد اللازمة لبناء الأنفاق، موضحة أن حالة الأنفاق في المخيمات وسط قطاع غزة تسمح بتنفيذ هجمات فوق الأرض وتحتها.

وتابعت القناة، أن تقييم الجيش أنه إذا توقفت الحرب فإن حماس لا تزال قادرة على شن هجوم قرب الحدود وربما تتمكن من عبورها.