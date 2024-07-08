الصليب الأحمر: لا بد من تدخلات وحماية ما يدخل القطاع من غذاء ودواء

وكالات

قال الناطق باسم الصليب الأحمر في غزة، إن الأهالي في غزة عالقون في النزوح المستمر بسبب العمليات العسكرية.

وأضاف الناطق، أن هناك التزامات دولية بشأن حماية المدنيين يجب أن تحترم في قطاع غزة، موضحا أن حوارنا مع إسرائيل وحماس مستمر للالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

وتابع الناطق باسم الصليب الأحمر في القطاع، أن هدفنا الوصول لدعم المستشفيات ودعم المستلزمات الغذائية في القطاع، موضحا أن عملية رفح أدت إلى انخفاض عدد المستفيدين من عملياتنا الطبية والغذائية.

وأكمل: "نسعى للوصول إلى شمالي القطاع حيث الفئات السكانية أكثر ضعفا"، مشيرا إلى أنه لا بد من تدخلات فورية وحماية ما يدخل القطاع من مواد غذائية ودواء.