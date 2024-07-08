إعلان

BBC

كيربي: مقترح الرئيس بايدن سيضع حدا لهذا الصراع بشكل تام

10:48 م الإثنين 08 يوليو 2024

جون كيربي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات
قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وأضاف منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن، أنه لدينا وفد في القاهرة حاليا يضم بريت ماكغورك ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، موضحا أننا نعمل بجد، ولا تزال هناك فجوات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وتابع كيربي، "لم نكن لنرسل فريقا إلى المنطقة لو لم نكن نعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، مشيرا إلى أن موقفنا بشأن المستوطنات الإسرائيلية لم يتغير، وهي تؤدي إلى نتائج عكسية على السلام والاستقرار وحل الدولتين.
وأكمل: "نعتقد أن إسرائيل بحاجة إلى مواصلة بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين الأبرياء"، موضحا أن مقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة سيضع حدا لهذا الصراع بشكل تام.

جون كيربي مقترح بايدن جو بايدن
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الصليب الأحمر: لا بد من تدخلات وحماية ما يدخل القطاع من غذاء ودواء

إعلان

إعلان