كيربي: مقترح الرئيس بايدن سيضع حدا لهذا الصراع بشكل تام

وكالات

قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن واشنطن ستبذل كل ما في وسعها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن، أنه لدينا وفد في القاهرة حاليا يضم بريت ماكغورك ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، موضحا أننا نعمل بجد، ولا تزال هناك فجوات بين الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتابع كيربي، "لم نكن لنرسل فريقا إلى المنطقة لو لم نكن نعتقد أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة"، مشيرا إلى أن موقفنا بشأن المستوطنات الإسرائيلية لم يتغير، وهي تؤدي إلى نتائج عكسية على السلام والاستقرار وحل الدولتين.

وأكمل: "نعتقد أن إسرائيل بحاجة إلى مواصلة بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين الأبرياء"، موضحا أن مقترح الرئيس بايدن لوقف إطلاق النار في غزة سيضع حدا لهذا الصراع بشكل تام.