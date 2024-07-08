كندا تعارض موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة بالضفة

القاهرة- (د ب أ)

أعربت كندا عن معارضتها الشديدة لقرار الحكومة الإسرائيلية بالموافقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الكندية في صفحتها على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي اليوم الاثنين.

وقال البيان إن الإجراءات الأحادية الجانب، مثل إضعاف السلطة الفلسطينية ماليا وتوسيع المستوطنات، تتعارض مع القانون الدولي. كما أنه يهدد سلامة وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم في المنطقة.

وأضاف "نحن نحث حكومة إسرائيل بقوة على التراجع عن هذا القرار وعدم السير في هذا الطريق".

كانت الحكومة الإسرائيلية سمحت مؤخرا ببناء 5295 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.

كما أعلنت الإدارة المدنية الإسرائيلية الأربعاء الماضي ضم حوالي 1270 هكتارا (13 كيلومترا مربعا) في الضفة الغربية لأراضيها.

وتعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدول، ويرى الفلسطينيون أن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة هو العائق الرئيسي أمام أي اتفاق سلام دائم،

ويعيش اليوم نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي هناك إلى جانب 3 ملايين فلسطيني.