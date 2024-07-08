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BBC

إعلام عبري: الخلافات داخل حكومة نتنياهو تتفاقم

09:17 م الإثنين 08 يوليو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مسؤولين كبار قولهم، إن الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو تتزايد وأن وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير يبحث عن ذرائع لتفكيكها والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ووفقا للمسؤولين فإن رؤساء الائتلاف الحكومي لم يجتمعوا منذ فترة بسبب تلك الخلافات.

كانت القناة 12 الإسرائيلية، قالت إن نتنياهو سيجتمع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد طلبه الدخول إلى الحكومة المصغرة مقابل تأييد قانون الحاخامات.

وقال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه علينا أن نجهز أنفسنا دون توقف استعدادا للتهديدات المقبلة.

وأضاف قائد المنطقة الوسطى، أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية يشكل خطرا على بقاء إسرائيل، موضحا أن الجرائم القومية تزايدت ضد فلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد.

وتابع جيش الاحتلال، أن تلقى ضربة موجعة في 7 أكتوبر وهذه الحرب تعلمنا درسا في التواضع.

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