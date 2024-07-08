حماس: من شأن تحركات الاحتلال بغزة أن تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية أجرى اتصالات عاجلة مع الإخوة الوسطاء محذرا من التداعيات الكارثية لما يجري في غزة.

وأضافت حماس، أن ما يجري من تهديد الاحتلال لأحياء واسعة بغزة وطلب إخلائها من شأنه إعادة العملية التفاوضية إلى نقطة الصفر.

كانت القناة الـ 13 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين كبار قولهم، إن الخلافات داخل حكومة بنيامين نتنياهو تتزايد وأن وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير يبحث عن ذرائع لتفكيكها والذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ووفقا للمسؤولين فإن رؤساء الائتلاف الحكومي لم يجتمعوا منذ فترة بسبب تلك الخلافات.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن نتنياهو سيجتمع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد طلبه الدخول إلى الحكومة المصغرة مقابل تأييد قانون الحاخامات.

وقال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه علينا أن نجهز أنفسنا دون توقف استعدادا للتهديدات المقبلة.

وأضاف قائد المنطقة الوسطى، أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية يشكل خطرا على بقاء إسرائيل، موضحا أن الجرائم القومية تزايدت ضد فلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد.

وتابع جيش الاحتلال، أن تلقى ضربة موجعة في 7 أكتوبر وهذه الحرب تعلمنا درسا في التواضع.