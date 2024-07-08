حزب الله اللبناني يستهدف مواقع إسرائيلية بالأسلحة الصاروخية

بيروت- (د ب أ)

أعلن " حزب الله" في عدة بيانات أن عناصره استهدفوا اليوم الإثنين العديد من المواقع الإسرائيلية ردا على اعتداءات إسرائيل على القري جنوب لبنان.

وقال الحزب أن عناصره استهدفوا مبنيين يستخدمهما جنود إسرائيليون في مستعمرات المنارة و المطلة وهجوشريم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة.

وأضاف أن عناصره استهدفوا أيضا بعد ظهر اليوم الإثنين، ثكنة "زبدين" الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة و موقع "الراهب" الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية بقذائف المدفعية .

وقصفت المدفعية الإسرائيلية ظهر اليوم المنطقة الواقعة بين بلدتي "عيتا الشعب" و"رميش" في جنوب لبنان بثلاث قذائف مدفعية، وبعد ظهر اليوم قصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة المفتوحة عند مثلث بلدات "محيبيب" و" برعشيت" و" كونين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته قناة " المنار" المحلية التابعة لـ" حزب الله".

وحلق طيران الاحتلال بعد ظهر اليوم على علو متوسط فوق مدينة "صور" الجنوبية وقرى قضاء "صور" وبلداته، وفوق القطاع الشرقي في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

كان الطيران المسير الإسرائيلي قد شن غارةً بعد منتصف ليل أمس الأحد على منطقة "القليلة"، استهدفت دراجة نارية، أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم الإثنين أحد عناصرها من بلدة "القليلة" في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 394.