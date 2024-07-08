إعلام عبري: نتنياهو يجتمع مع بن غفير بعد طلبه الدخول إلى الحكومة المصغرة

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد طلبه الدخول إلى الحكومة المصغرة مقابل تأييد قانون الحاخامات.

كان قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إنه علينا أن نجهز أنفسنا دون توقف استعدادا للتهديدات المقبلة.

وأضاف قائد المنطقة الوسطى، أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية يشكل خطرا على بقاء إسرائيل، موضحا أن الجرائم القومية تزايدت ضد فلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد.

وتابع جيش الاحتلال، أن تلقى ضربة موجعة في 7 أكتوبر وهذه الحرب تعلمنا درسا في التواضع.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38 ألفًا و193 شخصًا.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 87 ألفًا و903 وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا.