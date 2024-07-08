موسكو: الدول التي استولت على الأصول الروسية ستدفع ثمن تصرفاتها

موسكو- (د ب أ)

توعد مساعد الرئيس الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الاثنين، الدول التي استولت على الأصول الروسية بأنها ستدفع بالكامل ثمن تصرفات قياداتها.

وقال باتروشيف ردا على ما قاله وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، لصحيفة "أرجومينتي إي فاكتي": "أنا مستعد لتكرار (كلامي) لوزير الخارجية البولندي، الذي يعاني من ترويج العبارات ولديه القليل من المعرفة بالتاريخ: نعم، كانت روسيا تمر بأوقات عصيبة، لكن من المستحيل هزيمتها في ساحة المعركة، أو بالعقوبات أو عن طريق التخويف ورشوة المواطنين".،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف باتروشيف: "أما بالنسبة للاستيلاء على الأصول واستخدامها، فهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي، ويقوض النظام المالي العالمي. لن تمر هذه السرقة الصريحة دون عقاب.

وفي وقت سابق، دعا سيكورسكي، الدول الغربية إلى تعلم كيفية الاستفادة من تصعيد العلاقات مع روسيا، ومصادرة جميع الأصول الروسية البالغة 300 مليار يورو.

وأعلن سيكورسكي أيضًا أن الغرب "نسي" أنه يمكن الانتصار على روسيا، بحسب قوله.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في فبراير 2022، جمّد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع نحو نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.