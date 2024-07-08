إعلان

BBC

الاحتلال: ما يحدث بالضفة خطر على بقاء إسرائيل

08:06 م الإثنين 08 يوليه 2024

الضفة الغربية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه علينا أن نجهز أنفسنا دون توقف استعدادا للتهديدات المقبلة.

وأضاف قائد المنطقة الوسطى، أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية يشكل خطرا على بقاء إسرائيل، موضحا أن الجرائم القومية تزايدت ضد فلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد.

وتابع جيش الاحتلال، أن تلقى ضربة موجعة في 7 أكتوبر وهذه الحرب تعلمنا درسا في التواضع.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38 ألفًا و193 شخصًا.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 87 ألفًا و903 وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا.

الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موسكو: الدول التي استولت على الأصول الروسية ستدفع ثمن تصرفاتها

إعلان

إعلان

* انتهاء قطع الكهرباء ووعود اقتصادية.. نص بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب
* أول وعود الحكومة الجديدة.. مدبولي يكشف موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
* بدرجة وزير.. السيسي يكلف رئيس الوزراء بمهمة جديدة
* فيديو.. محمد رمضان يصفع شابا في الساحل الشمالي والأخير يرد "القلم"
* الحرارة تتخطى 40 مئوية.. الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد