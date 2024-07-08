الاحتلال: ما يحدث بالضفة خطر على بقاء إسرائيل

وكالات

قال قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه علينا أن نجهز أنفسنا دون توقف استعدادا للتهديدات المقبلة.

وأضاف قائد المنطقة الوسطى، أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية يشكل خطرا على بقاء إسرائيل، موضحا أن الجرائم القومية تزايدت ضد فلسطينيين لم يشكلوا أي تهديد.

وتابع جيش الاحتلال، أن تلقى ضربة موجعة في 7 أكتوبر وهذه الحرب تعلمنا درسا في التواضع.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38 ألفًا و193 شخصًا.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 87 ألفًا و903 وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و75 مصابا.