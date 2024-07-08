رئيس الحكومة العراقية يدعو إلى تدخل أمريكي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بغداد- (د ب أ)

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، إلى الحاجة لموقف حازم من الولايات المتحدة الأمريكية إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة وضرورة منع التصعيد بما يهدد بتوسع نطاق الصراع.

كما دعا السوداني، خلال استقباله نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانيال شابيرو والوفد المرافق له، إلى ضرورة" اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط على حكومة نتنياهو لوقف الإبادة الجماعية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة في ظل الحصار الخانق"، بحسب بيان للحكومة العراقية.

من جهته أشار المسؤول الأمريكي إلى أهمية دور العراق في خفض التوترات بالمنطقة، وحتمية إستمرار نهج التواصل والتعاون بين البلدين في مجالات التسليح والأمن ورفع المستوى القتالي للقوات العراقية بما يدعم أمن العراق وسيادته، والتنمية الاقتصادية والتقدم على المستويات كافة.

وحسب البيان جرى خلال اللقاء، بحث إجراءات المضي في إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، وتفعيل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة فضلا عن الأوضاع في المنطقة واستمرار العدوان على غزة.