أول قرار من حزب العمال البريطاني بشأن اعتقال نتنياهو وجالانت

وكالات

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن حزب العمال يخطط لسحب طلب بريطانيا بتأجيل إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وتعتزم الحكومة البريطانية الجديدة مراجعة المشورة القانونية بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل وتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وكان قضاة المحكمة الجنائية الدولية أصدروا، حُكمًا يسمح للمملكة المتحدة بتقديم حجج قانونية في القضية، في أثناء نظرهم في الموافقة على الطلبات التي قدّمها المدعي العام للمحكمة، كريم أحمد خان، لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وجالانت.

وبحسب وثائق المحكمة، بعد أن قدّم خان الطلبات، زعمت المملكة المتحدة أنّ القضاة، الذين ينظرون في القضية، يجب أن يعالجوا الأسئلة "المعلّقة" بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالإسرائيليين، قبل أن يقرروا إذا كانوا سيُصدرون مذكرات الاعتقال، وفقاً للصحيفة.