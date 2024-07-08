بعد فوز اليسار.. ليبرمان يدعو يهود فرنسا للهجرة لإسرائيل

وكالات

دعا أفيغادور ليبرمان يهود فرنسا إلى الرحيل والهجرة إلى إسرائيل.

وقال إن انتصار حزب يساري راديكالي في فرنسا تصعيد كبير في معاداة إسرائيل والسامية.

وأشار إلى أن جان لوك ميلانشون والعديد من أعضاء حزبه يظهرون معاداة السامية الصافية.

وفيما سبق قال وزير يهود الشتات الإسرائيلي عاميحاي شيكلي، اليوم الأحد، إن نتائج الانتخابات الفرنسية سيئة جدا لليهود الفرنسيين ولدولة إسرائيل.

وحقق تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا مفاجأة انتخابية، أمس الأحد، بحصوله على أكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية.

وجاء تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "الوسطي" في المركز الثاني، بينما حل حزب "التجمع الوطني" (اليميني المتطرف) بزعامة مارين لوبان في المركز الثالث، بحسب التوقعات الأولية واستطلاعات الرأي.

وانتشرت الاحتفالات في أرجاء فرنسا، وتخللتها هتافات داعمة للقضية الفلسطينية "تحيا فلسطين"، مع التلويح بالعمل الفلسطيني.

وحسب تصريحات بعض مسؤولي الأحزاب اليسارية في فرنسا، فإن القضية الفلسطينية ستحظى باهتمام واسع ف بالمرحلة المقبلة داخل الأروقة السياسية الفرنسية.

"تحيا تحيا فلسطين"..

هتافات ورفع أعلام فلسطين خلال احتفالات في فرنسا بفوز تحالف اليسار بالانتخابات التشريعية. pic.twitter.com/VS2kMj4KI0 — خبرني - khaberni (@khaberni) July 7, 2024

وهو ما يتضح في قول زعيم حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلونشون، إن "علينا الاعتراف بدولة فلسطين لأنه من بين الوسائل المتاحة لنا للضغط".

كذلك قالت رئيسة الكتلة النيابية لحزب فرنسا الأبية اليساري ماتيلد بانو، إنه "خلال الأيام الـ15 المقبلة سنعترف بدولة فلسطين".