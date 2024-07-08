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درجة الحرارة تتعدى الـ50.. موجة حارة تضرب عددًا من البلدان العربية

04:42 م الإثنين 08 يوليه 2024

الموجة الحارة

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(وكالات)

قال "طقس العرب"، إن موجة حر عنيفة ستضرب عددًا من البلدان العربية، بداية من نهاية الأسبوع الجاري.

وقال بيان المركز إن درجات الحرارة من المحتمل أن ترتفع إلى 50 درجة مئوية، مشيرًا إلى أن الموجة ستتركز على منطقة شبه الجزيرة العربية.

وتضرب الموجة بحسب النشرة التحذيرية للمركز، كلًا من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات والعراق.

وقال بيان "طقس العرب" إن مناطق واسعة في شبه الجزيرة ستشهد اشتدادًا في طبقات الجو العالية تزامنًا مع تعمق للمنخفض السطحي الحراري شرقي شبه الجزيرة العربية، وهو ما سيعمل على ارتفاع درجات الحرارة.

موجة حارة درجة الحرارة البلدان العربية منطقة شبه الجزيرة العربية
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