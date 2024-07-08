ما هي نقاط الخلاف في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس؟
وكالات
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقاط الخلاف في صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل.
وجاءت نقاط الخلاف في الصفقة كالآتي:
- موعد انتهاء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الدائم.
- هل سينسحب الجيش من محوري فيلادلفيا ونيتساريم؟
- هل ستتوقف الطلعات الجوية للجيش الإسرائيلي لجمع معلومات استخباراتية أثناء المفاوضات؟
- مفاتيح تبادل الجثث مقابل الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الجنود مقابل الأسرى.
- إلى أين سيذهب أسرى المؤبدات المحررون من الضفة الغربية، فإسرائيل تريد إبعادهم إلى غزة أو الخارج وحماس ترفض.
- السلطة في غزة: من سيوزع المساعدات في المرحلة الأولى من الصفقة؟ ومن سيحكم بدل حماس؟ ومن سيدير إعمار غزة الذي سيبدأ في المرحلة الثالثة؟
- شروط إنهاء الحرب: ستطالب إسرائيل بحق الرد على أي خرق من حماس.
- هل سيتمكن النازحون من الوصول إلى المنطقة العازلة على حدود القطاع؟
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