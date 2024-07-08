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ما هي نقاط الخلاف في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس؟

04:37 م الإثنين 08 يوليو 2024

صفقة التبادل

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وكالات

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نقاط الخلاف في صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وإسرائيل.

وجاءت نقاط الخلاف في الصفقة كالآتي:

- موعد انتهاء المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار الدائم.

- هل سينسحب الجيش من محوري فيلادلفيا ونيتساريم؟

- هل ستتوقف الطلعات الجوية للجيش الإسرائيلي لجمع معلومات استخباراتية أثناء المفاوضات؟

- مفاتيح تبادل الجثث مقابل الأسرى الفلسطينيين، وكذلك الجنود مقابل الأسرى.

- إلى أين سيذهب أسرى المؤبدات المحررون من الضفة الغربية، فإسرائيل تريد إبعادهم إلى غزة أو الخارج وحماس ترفض.

- السلطة في غزة: من سيوزع المساعدات في المرحلة الأولى من الصفقة؟ ومن سيحكم بدل حماس؟ ومن سيدير إعمار غزة الذي سيبدأ في المرحلة الثالثة؟

- شروط إنهاء الحرب: ستطالب إسرائيل بحق الرد على أي خرق من حماس.

- هل سيتمكن النازحون من الوصول إلى المنطقة العازلة على حدود القطاع؟

صفقة التبادل إسرائيل حركة حماس
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