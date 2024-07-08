سموتريتش: لن أكون جزءًا من اتفاق للانصياع لحماس

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي لن أكون جزءا من اتفاق للانصياع لحماس.

ووجه سموتريتش حديثه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا "هذا ليس النصر المطلق الذي وعدت به.. سيكون الفشل المطلق، ولا تقدموا للسنوار انتصارا كهدية مجانية".

وفيما سبق طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من الفلسطينيين النازحين في مناطق الصبرة والرمال وتل الهوا والدرج بغزة الإخلاء بشكل فوري إلى مدينة دير البلح.

وتأتي هذه التوجيهات عادة قبل بدء قوات الاحتلال شن عملية عسكرية موسعة يستخدم فيها الهجمات الجوية والبرية، تحت ذريعة الاشتباك مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

#عاجل ‼️ نداء عاجل الى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق الصبرة، الرمال، تل الهوا والدرج في بلوكات 687, 688, 690, 693, 702, 703, 704, 705, 724, 725, 777, 783, 784, 835



من أجل أمنكم - عليكم الاخلاء بشكل فوري الى مآوي دير البلح في المنطقة الإنسانية pic.twitter.com/CGFFL9fsJW — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 8, 2024

وجاءت التحذيرات بالتوجه إلى دير البلح، خلال منشور للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس" قائلًا "نداء عاجل إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في مناطق الصبرة، الرمال، تل الهوا والدرج".

وطالب أدرعي النازحين بالتوجه إلى ما أسماها منطقة إنسانية "آمنة" في دير البلح حسب زعمه.