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في زيارة رسمية تستمر ليومين.. رئيس الوزراء الهندي يصل إلى موسكو

04:30 م الإثنين 08 يوليه 2024

ناريندرا مودي

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موسكو - (د ب أ)

وصل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الاثنين، إلى روسيا، حيث هبطت طائرته في مطار "فنوكوفو -2" في موسكو، وذلك بحسب ما ذكره مراسل وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وكان في استقبال مودي وفد روسي برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف.

وتوجه مودي، بعد ذلك، إلى السجادة الحمراء، حيث استقبله حرس الشرف، وعزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيدين الوطنيين للبلدين.

ومن المقرر أن يجري مودي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الزيارة التي ستستمر يومي 8 و9 يوليو الجاري.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التوقعات تشير إلى أنها ستكون "زيارة مهمة وشاملة" وأن الزعيمين سيتمكنان من التحدث بشكل غير رسمي.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن الكرملين "يولي أهمية قصوى لهذه الزيارة".

ناريندرا مودي موسكو الهند مطار فنوكوفو -2
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